Уникає важких рішень? Чому Зеленський не підписує закон про підняття податків

Альтернатива підняттю податків у воюючій країні існує

Будь-яке підвищення податків і скорочення соціальних видатків — це дуже непопулярна у політиків річ, тому президент Володимир Зеленський буде уникати підписання проголосованих Верховною Радою рішень, які б’ють по гаманцю пересічного українця.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він також пояснив, яку роль у цьому відіграють заморожені Заходом російські активи.

— Правильно говорять, що американець голосує залежно від вартості галона бензину на найближчій заправці. Будь-який громадянин в демократичній країні голосує своїм гаманцем, якщо йому добре. Якщо у нього ростуть доходи, то йому плювати, що робить на зовнішньополітичній арені та чи інша політична сила, — каже економіст.

А підняття податків, пояснює експерт, — це дуже непопулярна річ, яка призводить до хейту.

— Що є альтернативою підняттю податків в країні, яка воює? Макрофінансова і воєнно-технічна допомога партнерів. Тобто, основний висновок: доки нам будуть активно давати гроші — президент буде уникати політично важких рішень, — вважає Олег Пендзин.

Він нагадав, як українське суспільство дуже легко забуло про економічне бронювання від мобілізації.

— На наступний рік нам дають 50 млрд доларів кредиту, що буде погашатися з доходів від заморожених російських активів. Тобто у нас з'явилася фінансова база, щоб покрити соціальні видатки і частину воєнних. Коли у нас з'явилися формально додаткові джерела — хто буде напрягати народ, економіку і вводити дуже непопулярні речі?.. Економічне бронювання було дуже непопулярне серед військовослужбовців, а підняття податків було дуже непопулярне серед бізнесу.

Тому доки буде вимальовуватися розуміння того, як будуть фінансувати соціальні статті на наступний рік — доти жодних непопулярних рішень від президента ми чекати не будемо, — підсумував керівник Економічного дискусійного клубу.

Нагадаємо, 22 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила виділення кредиту для України у 35 млрд євро із заморожених російських активів.