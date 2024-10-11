Нардеп анонсував ще одне підняття податків в Україні (відео)

В Україні в жовтні хочуть підвищити податки, але це ще не кінець.

В Україні очікується суттєве підвищення податків, яке торкнеться всіх працівників та фізичних осіб-підприємців. Та після тривалих дискусій військовий збір для військовослужбовців все ж вирішили залишити незмінним.

Народний депутат Юрій Камельчук в ефірі програми "Вечір.LIVE" висловив упевненість, що це не останнє збільшення податкового навантаження. За його словами, такі кроки неминучі, оскільки Україна не отримує безкоштовної допомоги, а змушена або позичати кошти, або покладатися на власні ресурси.

Податки в Україні підійматимуть не раз ще, і війна цьому не завада. "Це буде ще не раз, бо нам ніхто у світі не буде дарувати кошти. Ми їх або позичаємо, або самі віддаємо, які маємо", — зазначив нардеп.

"Або крадемо", — втрутилась журналістка. Тоді Камельчук відповів, що він сподівається, що ми всі — не крадемо, лише окремі мільйонери з МСЕК. Так він, схоже, натякнув на історію з очільницею МСЕК Хмельниччини Тетяною Крупою, у якої вдома знайшли 6 мільйонів доларів готівкою. Її підозрюють у незаконній видачі довідок про інвалідність для ухилянтів.

Тому схоже, що підвищення податків відбуватиметься незалежно від воєнного стану в країні, оскільки це необхідний крок для наповнення державного бюджету та виконання фінансових зобов'язань України.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що "слуга народу" висловилась щодо фінансування армії. Вона вважає, що навіть податки не допоможуть.