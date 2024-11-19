Избегает трудных решений? Почему Зеленский не подписывает закон о повышении налогов

Альтернатива поднятию налогов в воюющей стране существует

Любое повышение налогов и сокращение социальных расходов — очень непопулярная у политиков вещь, поэтому президент Владимир Зеленский будет избегать подписания проголосованных Верховной Радой решений, которые бьют по кошельку рядового украинца.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он также объяснил, какую роль в этом играют замороженные Западом российские активы.

— Правильно говорят, что американец голосует в зависимости от стоимости галлона бензина на ближайшей заправке. Любой гражданин в демократической стране голосует своим кошельком, если ему хорошо. Если у него растут доходы, то ему плевать, что делает на внешнеполитической арене та или иная политическая сила, — говорит экономист.

А повышение налогов, объясняет эксперт, — это очень непопулярная вещь, которая приводит к хейту.

— Что является альтернативой поднятию налогов в воюющей стране? Макрофинансовая и военно-техническая помощь партнеров. То есть, основной вывод: пока нам будут активно давать деньги, президент будет избегать политически трудных решений, — считает Олег Пендзин.

Он напомнил, как украинское общество очень легко забыло об экономическом бронировании от мобилизации.

— На следующий год нам дают 50 млрд долларов кредита, который будет погашаться с доходов от замороженных российских активов. То есть, у нас появилась финансовая база, чтобы покрыть социальные расходы и часть военных. Когда у нас появились формально дополнительные источники, кто будет напрягать народ, экономику и вводить очень непопулярные вещи?.. Экономическое бронирование было очень непопулярным среди военнослужащих, а поднятие налогов было очень непопулярным у бизнеса.

Поэтому пока будет вырисовываться понимание того, как будут финансировать социальные статьи на следующий год — до тех пор никаких непопулярных решений от президента мы не ожидаем, — подытожил руководитель Экономического дискуссионного клуба.

Напомним, 22 октября Совет Европейского Союза окончательно одобрил выделение кредита для Украины в 35 млрд евро из замороженных российских активов.