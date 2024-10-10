З чайових теж потрібно сплачувати податки? Гетьманців пояснив чому

Нардеп вважає, що податки потрібно сплачувати з будь-якого доходу

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев вважає, що громадяни мають сплачувати податки з будь-якого доходу. На його думку, це також стосується і "чайових" у кафе та ресторанах.

Про це він заявив під час інтерв’ю на YouTube-каналі АСАТтрепс. Ведучі відповіли йому, що з погляду фінансового обліку це буде важко і не всі громадяни України будуть згодні з думкою народного депутата.

Однак Гетьманцев залишився непохитним і продовжив "гнути свою лінію". Він заявив, що "не потрібно займатися підміною понять".

"Податки треба платити з будь-якого доходу. І не потрібно підмінювати закон якимись своїми судженнями. Давайте тоді змінювати закон, виводити з-під його юрисдикції цей конкретний дохід — і тоді не будемо платити. А так оподаткуванню підлягає будь-який дохід, крім тих, які визначені у законі як пільги. Для мене тут взагалі немає дискусії", — заявив Гетьманцев.

На запитання, чи залишає він сам "чайові", коли буває у ресторанах, депутат заявив, що "залишає, але нечасто".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через підвищення податків "заднім числом" у жовтні українці можуть отримати менші зарплати.