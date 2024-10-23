ЄС погодив мільярдний кредит для України: коли рішення набуде чинності

Рада ЄС схвалила виділення Україні кредиту із заморожених російських активів

У середу, 23 жовтня, Рада Європейського Союзу остаточно схвалила виділення кредиту для України у розмірі до 35 млрд євро.

Про це повідомило угорське головування у Раді ЄС у мережі "X". Гроші підуть із податків за надприбутками від заморожених активів Росії. Рішення остаточно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Раніше цю ініціативу підтримали у Європейському парламенті. Там голосувало 635 депутатів, з яких 518 "за", 56 — "проти", 61 утримався. Ця ініціатива була підтримана у рамках пленарного засідання Європарламенту у вівторок, 22 жовтня.

У повідомленні представництва Угорщини в ЄС йдеться про те, що після успішного завершення письмової процедури Рада ЄС ухвалила пакет фінансової допомоги Україні. Сюди увійшли пакет виняткової допомоги на суму до 35 млрд євро, а також механізм кредитної співпраці.

Цей механізм підтримає Україну в погашенні кредитів, наданих партнерами по Євросоюзу та "Великої сімки" — їх сума становить до 45 млрд євро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Великобританія надасть Україні мільярди доларів. Вже відомо, на що витратять гроші.