Мобілізація продовжиться і в грудні. Кого не призвуть на службу

Юрист пояснила різницю між "знятий" та "виключений" з військового обліку

В Україні мобілізаційні заходи продовжать і грудні. Навіть попри це, деякі категорії громадян не підлягають призову.

Адвоката Тетяни Савченко розповіла для УНІАН, кого не мобілізують у 2024 році. За її словами, це залежить від віку, стану здоров’я, професійного статусу та інших чинників.

Військовозобов’язаними в Україні є громадяни віком від 18 до 60 років. Однак хлопці віком 18-25 років, які мають статус призовників, можуть бути мобілізовані лише добровільно.

Звичайна мобілізація стосується тих, хто визнаний придатним до служби, не заброньований і не має права на відстрочку.

Категорії, які не підлягають мобілізації

Відстрочка від призову передбачена статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Громадяни, які мають відстрочку, не можуть бути призвані на службу.

Не підлягають призову заброньовані працівники критично важливих підприємств. Детально про організацію, порядок бронювання та тих, хто не підлягає мобілізації за новим законом, написано у статті 25 закону.

Не можуть мобілізувати громадян, яких визнано непридатними на підставі наказу Міноборони №402. У цьому документі наведено перелік захворювань, що звільняють від військової служби.

"Крім того, не можуть призвати на службу тих, хто був визнаний непридатним чи виключений з військового обліку (не за станом здоров'я)", — каже юристка.

Варто розуміти, що поняття "знято з військового обліку" та "виключено з військового обліку" мають суттєві відмінності. Якщо людину знято з обліку, вона все ще залишається військовозобов’язаною, зобов’язана проходити медичні огляди та оновлювати свої дані. Це тимчасовий статус, який може бути скасовано, і особу знову поставлять на облік.

Виключають з військового обліку в таких випадках:

людина померла або визнана зниклою безвісти;

військовозобов'язаний припинив громадянство України;

людину визнали непридатною до служби;

військовозобов'язаний досяг граничного віку для перебування в запасі.

Зазначимо, люди, які мають право на звільнення від мобілізації, зобов’язані мати відповідні документи, що підтверджують їхній статус. У разі змін ці дані вносяться до військово-облікових документів.

Раніше "Телеграф" писав, як мобілізують чоловіків після 50 років. Мобілізації можуть уникнути люди зі слабким здоров'ям, відстрочкою чи бронюванням.