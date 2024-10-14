Кого з чоловіків не можуть мобілізувати примусово: пояснили юристи

Нещодавні зміни в законодавстві забороняють призивати деякі категорії українців

В умовах воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років. Проте зміни в законодавстві передбачають особливі умови для призову певних категорій українців.

Згідно з новими нормами, не лише громадяни з інвалідністю можуть бути мобілізовані лише на добровільних засадах. Юристи сервісу "Консультант" пояснили, кого не зможуть призвати на військову службу без згоди.

Так, на військову службу не можуть призвати осіб віком до 25 років. Також не мобілізують чоловіків після 50 років, якщо не мають дефіцитної військово-облікової спеціальності.

Окрім цього, не підлягають мобілізації люди, які мають законне право на відстрочку. Громадяни з інвалідністю теж не підлягають мобілізації.

Без згоди не можуть призвати українців, які перебували в полоні ворога та були обміняні.

Нагадуємо, що чоловіки віком 50-60 років тепер можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Це передбачено директивою Командування Сухопутних Військ 116/2/1/21409 від 19 вересня.

Однак є два випадки, коли чоловіків цієї вікової категорії все ж можуть призвати до армії:

якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;

якщо йдеться про тилові підрозділи (мова йде про кухарів, ремонтників).

Раніше "Телеграф" писав, що буде з вже мобілізованими до 25 років. Військовим керівництвом прийнята директива, що не мобілізують людей до 25 років ще до моменту прийняття закону про заборону мобілізації хлопців. Також були домовленості, що тих, кого вже призвали, не будуть закріплювати по бойових розпорядженнях на складних ділянках фронту.