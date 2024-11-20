Мобилизация продолжится и в декабре. Кого не призовут на службу

Юрист объяснила разницу между "снятый" и "выключенный" с воинского учета

В Украине мобилизационные мероприятия будут продолжены и в декабре. Несмотря на это, некоторые категории граждан не подлежат призыву.

Адвоката Татьяны Савченко рассказала для УНИАН, кого не мобилизуют в 2024 году. По ее словам, это зависит от возраста, состояния здоровья, профессионального статуса и других факторов.

Военнообязанными в Украине считаются граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Однако ребята 18-25 лет, имеющие статус призывников, могут быть мобилизованы только добровольно.

Обычная мобилизация касается тех, кто признан пригодным к службе, не забронирован и не имеет права на отсрочку.

Категории, не подлежащие мобилизации

Отсрочка от призыва предусмотрена статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Граждане с отсрочкой не могут быть призваны на службу.

Не подлежат призыву забронированные работники критически важных предприятий. Подробно об организации, порядке бронирования и тех, кто не подлежит мобилизации по новому закону, написано в статье 25 закона.

Не могут мобилизовать граждан, которые признаны непригодными на основании приказа Минобороны №402. В этом документе приведен перечень освобождающих от военной службы заболеваний.

"Кроме того, не могут призвать на службу тех, кто был признан непригодным или исключен из воинского учета (не по состоянию здоровья) ", — говорит юрист.

Следует понимать, что понятия "снято с воинского учета" и "исключено из воинского учета" имеют существенные отличия. Если человек снят с учета, он все еще остается военнообязанным, обязан проходить медицинские осмотры и обновлять свои данные. Это временный статус, который может быть отменен, и человек снова будет поставлен на учет.

Исключают из воинского учета в следующих случаях:

человек умер или признан пропавшим без вести;

военнообязанный прекратил гражданство Украины;

человека сочли непригодным к службе;

военнообязанный достиг предельного возраста для нахождения в запасе.

Отметим, что люди, имеющие право на освобождение от мобилизации, обязаны иметь соответствующие документы, подтверждающие их статус. В случае изменений эти данные вносятся в военно-учетные документы.

Ранее "Телеграф" писал, как мобилизуют мужчин после 50 лет. Мобилизации могут избежать люди со слабым здоровьем, отсрочкой или бронированием.