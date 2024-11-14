Коли мобілізація в Україні може призупинитися: у ТЦК дали відповідь

Мобілізаційні заходи продовжуються

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Кінцевим терміном мобілізації є 7 лютого 2025 року, проте її можуть також продовжити.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів "Суспільному", коли мобілізація може призупинитися. За його словами, мобілізаційні заходи триватимуть, доки Україна потребуватиме додаткових сил для оборони.

"Потрібно розуміти, що мобілізаційні заходи продовжуються через те, що Росія понад два з половиною роки намагається знищити Україну, тому українці змушені боронити себе від російської агресії. Для цього потрібні як техніка, так і військовослужбовці. Сили оборони утримують цей натиск, але для них необхідне поповнення, а ТЦК є основним механізмом мобілізації", — підкреслив Істомін.

Речник Полтавського ТЦК додав, що як тільки призвуть достатню кількість людей для комплектування сил оборони, то усі заходи, включно з силовою мобілізацією та адміністративними затриманнями зникнуть як явище.

Нагадуємо, днями міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має продовжувати мобілізацію у 2025 році, аби тримати оборону та виконати цілі та завдання, зазначені у військовій стратегії. Водночас Міноборони готове говорити з бізнесом щодо бронювання працівників.

За словами міністра, оборонне відомство надає іншим міністерствам інформацію про те, скільки людей потрібно для того, щоб тримати фронт та формувати резерви.

Також він зазначив, що у міністерстві "почули, що економіка потребує резервування". Він також додав, що Міноборони "завжди буде відкритим" до аргументів бізнесу.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК пояснили, чи зможуть відправити військкомів на фронт. На сьогодні жодної офіційної інформації з цього приводу не надходило.