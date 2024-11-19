Як мобілізують чоловіків, старших за 50 років

Мобілізації можуть уникнути чоловіки зі слабким здоров'ям, відстрочкою чи бронюванням

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних. Серед них є категорія чоловіків старших за 50 років. Їх також можуть мобілізувати. Після 60 років їх знімають з обліку за віком.

У Волинському ТЦК та СП зазначили, що чоловіків після 50 років мобілізують, якщо вони придатні за станом здоров'я, мають відповідну військову спеціальність або наявний досвід. Заборони на мобілізацію чоловіків від 50 до 60 років немає.

Особи цього віку також можуть мати відстрочку або бронювання, чи інші законні підстави не бути мобілізованими. Порядок призову регламентується внутрішнім розпорядженням. Стан здоров'я військовозобов'язаних визначається під час проходження ВЛК.

Згідно з українським законодавством встановлений граничний вік перебування на військовій службі. Для контрактників рядових, молодших сержантів чи старшин до 45 років, контрактників старшого сержантського старшинського складу до 50 років, контрактників вищого сержантського та старшинського складу до 55 років.

Для тих, хто проходить службу під час особливого періоду, який триває зараз, рядові, сержанти та старшини молодшого та старшого офіцерського складу служать до 60 років. Проте військовослужбовців вищого офіцерського складу можуть триваліше служити Україні — до 65 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після переїзду в інший населений пункт або район при зміні підпорядкування ТЦК та СП, потрібно ставати на облік заново. Зробити це можна не за місцем реєстрації