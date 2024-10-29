Мобілізація не за місцем обліку. Що робити, якщо вас доставляють в інший ТЦК

Повістку можуть вручити в іншій області

В Україні все частіше стаються випадки мобілізації громадян у регіонах, де вони офіційно не перебувають на військовому обліку. Наприклад, людина може поїхати в інший регіон у відпустку чи на роботу та отримати там повістку.

Як пояснює адвокатка Оксана Доготер в коментарі для "Телеграфа", згідно з постановою Кабінету Міністрів від квітня 2023 року, представники територіальних центрів комплектування мають право вручати повістки незалежно від місця обліку. Але все залежить від ситуації та виду повістки: чи на уточнення даних, чи на ВЛК.

Юристка підкреслює, що для уникнення непорозумінь важливо стежити за актуальністю своїх даних у військово-облікових документах, а також своєчасно оновлювати їх. Якщо у військовозобов'язаного є право на відстрочку, потрібно впевнитися, що ця інформація є в реєстрі.

"Головне, що має знати такий військовозобов'язаний, що він перебуває на обліку, що в нього все гаразд з документами, він не порушував законодавства, оскільки обновив дані вчасно. Мобілізований він може бути в разі, якщо в нього немає права на відстрочку і лише після підписання в ТЦК заяви про зміну/видачу військово-облікового документа (людину ставлять на облік в іншій області та дають документ про це, — ред.), чи після згоди йти на ВЛК", — підкреслює Доготер.

Один із проблемних моментів, з яким стикаються громадяни, — це відсутність паперової версії військового документа, навіть за наявності електронної форми в системі "Резерв+". Представники ТЦК іноді переконують, що без паперового документа людина не може підтвердити свій обліковий статус, і наполягають на візиті до ТЦК для його отримання. Проте, згідно з постановою Кабміну, електронні військово-облікові документи мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

Також потрібно звертати увагу на документи, які пропонують підписати, зокрема заяв на проходження медкомісії або видачу військово-облікового документа. Підписуючи такі документи, громадянин автоматично стає на облік у тому регіоні, де це сталося, і може бути мобілізований звідти. Адвокатка Оксана Доготер радить уважно ознайомлюватися з усіма документами перед підписанням і пам'ятати про права на відстрочку, щоб уникнути несподіванок.

Нагадуємо, що військовозобов’язаним, які проживають не за місцем своєї офіційної реєстрації, необхідно стати на облік у ТЦК за місцем фактичного проживання. Для цього громадянам слід подати заяву у військкомат за новим місцем проживання.

Після внесення нових даних особа буде автоматично знята з обліку за попереднім місцем реєстрації.

Це стосується і внутрішньо переміщених осіб. Для цього їм потрібно зареєструватися як ВПО та стати на облік у місцевому ТЦК. Це важливо для оновлення даних у державному реєстрі, щоб забезпечити коректний облік військовозобов’язаних на новому місці проживання.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо прийшла повістка чоловіку, який виключений із військового обліку. Щоб уникнути проблем, потрібно піти до військкомату.