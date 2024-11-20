Чому Путін досі не застосував ядерну зброю? The Times пише про два фактори

Будь-яке застосування ядерки викличе серйозну відповідь

Лідер Кремля Володимир Путін утримується від застосування тактичної ядерної зброї через позицію Китаю та можливу реакцію Заходу. Головними стримуючими факторами є дипломатичний тиск із боку Пекіна та погроза "катастрофічних наслідків" від США і НАТО.

Про це повідомляє The Times. Нагадують, що президент Китаю Сі Цзіньпін публічно і приватно закликав Путіна уникати використання ядерної зброї, щоб не нашкодити стратегічному партнерству двох країн.

Крім того, є певні сигнали і від НАТО. В Альянсі неодноразово наголошували, що будь-яке застосування ядерного арсеналу викличе серйозну відповідь, хоча конкретні дії ніколи не розкривалися, пише видання.

Страх Путіна перед Китаєм

Водночас, як зауважує The Times, попри тісні економічні відносини між двома країнами, Китай не пропонує Росії військової допомоги, натомість намагається позиціонувати себе як миротворця, адже Пекін прагне до дипломатичного врегулювання війни в Україні, що зміцнило б репутацію Китаю на міжнародній арені. Зі свого боку, Путін усвідомлює, що навіть обмежене використання ядерної зброї може поставити під загрозу важливий для нього альянс з Китаєм.

Інтригуючим залишається і той факт, що попри альянс з Пекіном, Росія продовжує розбудовувати свою "східну оборону". Про це стало відомо з секретних документів, які опинилися у розпорядженні редакції The Times. У них йдеться про давні підозри Москви щодо Китаю.

Зокрема, військові навчання Росії моделювали сценарії, в яких вона могла б застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь на гіпотетичне вторгнення Китаю. Ці плани, які позначають Росію як "Північну Федерацію", передбачають використання ядерної зброї у разі наступу другого ешелону "Півдня", щоб зупинити подальший прорив сил.

Страх Путіна перед НАТО

Ще одним стримуючим фактором є побоювання Путіна щодо реакції США та їхніх союзників. Попри те, що Україна не є членом НАТО, і стаття 5 договору про колективну безпеку на неї не поширюється, Сполучені Штати неодноразово попереджали Росію про "катастрофічні наслідки" у разі використання ядерної зброї. Якими саме будуть ці наслідки, Вашингтон не уточнює, але ризик ескалації до прямого протистояння між НАТО і Росією залишається реальним.

Таким чином, Путін змушений враховувати позицію як своїх стратегічних партнерів, так і Заходу, перш ніж робити ставку на ядерні варіанти, зауважує The Times.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що лідер РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Він підписав основи держполітики ядерного стримування.

Зазначається, що тепер "ядерку" можуть застосувати, зокрема, у випадку достовірних даних про масовий пуск БпЛА і ракет на Росію.