"Ми не бачимо причин": в США зневажливо відізвалися про нову "ядерну доктрину" Путіна

Ознак змін в ядерних силах Росії немає, тому в США не тривожаться

Попри побоювання деяких "союзників" по НАТО, Сполучені Штати не планують змінювати власну ядерну політику у відповідь на те, що Росія змінила свою так звану "ядерну доктрину". Рішення Кремля не було чимось неочікуваним, а чергова спроба ядерного шантажу з боку РФ не вражає.

Про це офіційно сказано у заяві Ради національної безпеки Білого дому, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Представник Ради Нацбезпеки заявив, що США чекали на такий крок, оскільки відповідні сигнали Кремль надсилав кілька останніх тижнів.

"Не спостерігаючи жодних змін у ядерній позиції Росії, ми не бачимо причин для коригування нашої власної ядерної позиції чи доктрини у відповідь на сьогоднішні заяви Росії", – сказано у заяві.

Позицію США підтвердили у Пентагоні, повідомив журналіст "Радіо Свобода" Остап Яриш. Заступниця спікера Пентагону заявила, що ознак змін в ядерних силах Росії немає, як немає й ознак готовності застосувати ядерне озброєння в Україні.

"У нас немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні, і ми не бачимо жодних змін, які необхідно внести в нашу власну ядерну позицію", – зазначила вона.

Тим часом на тлі затвердження так званим "президентом" Росії Володимиром Путіним оновленої "ядерної доктрини" РФ у країні-терористці піднялася хвиля залякувань. Там почали нагнітати ситуацію, погрожуючи застосуванням ядерної зброї у відповідь на можливий дозвіл президентом США Джозефом Байденом на завдання Україною ударів далекобійними ракетами по цілях на російській території.

Раніше "Телеграф" розповідав, що являє собою затверджена Путіним 19 листопада ядерна доктрина. Відповідно до неї, РФ може застосувати ядерну зброю, зокрема, у разі достовірних даних про масовий запуск БпЛА та ракет на Росію.