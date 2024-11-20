Почему Путин до сих пор не применил ядерное оружие? The Times пишет о двух факторах

Любое применение ядерки вызовет серьезный ответ

Лидер Кремля Владимир Путин воздерживается от применения тактического ядерного оружия из-за позиции Китая и возможной реакции Запада. Главными сдерживающими факторами являются дипломатическое давление со стороны Пекина и угроза "катастрофических последствий" США и НАТО.

Об этом сообщает The Times. Напомним, что президент Китая Си Цзиньпин публично и частно призвал Путина избегать использования ядерного оружия, чтобы не навредить стратегическому партнерству двух стран.

Кроме того, есть некоторые сигналы и от НАТО. В Альянсе неоднократно отмечали, что любое применение ядерного арсенала вызовет серьезный ответ, хотя конкретные действия никогда не раскрывались, пишет издание.

Страх Путина перед Китаем

В то же время, как замечает The Times, несмотря на тесные экономические отношения между двумя странами, Китай не предлагает России военной помощи, но пытается позиционировать себя как миротворца, ведь Пекин стремится к дипломатическому урегулированию войны в Украине, что укрепило бы репутацию Китая на международной арене. Со своей стороны Путин осознает, что даже ограниченное использование ядерного оружия может поставить под угрозу важный для него альянс с Китаем.

Интригующим остается и тот факт, что, несмотря на альянс с Пекином, Россия продолжает развивать свою "восточную оборону". Об этом стало известно из секретных документов, оказавшихся в распоряжении редакции The Times. В них речь идет о давних подозрениях Москвы касательно Китая.

В частности, военные учения России моделировали сценарии, в которых оно могло бы применить тактическое ядерное оружие в ответ на гипотетическое вторжение Китая. Эти планы, обозначающие Россию как "Северную Федерацию", предполагают использование ядерного оружия в случае наступления второго эшелона "Юга", чтобы остановить дальнейший прорыв сил.

Страх Путина перед НАТО

Еще одним сдерживающим фактором является опасение Путина по поводу реакции США и их союзников. Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО и статья 5 договора о коллективной безопасности на нее не распространяется, Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Россию о "катастрофических последствиях" в случае использования ядерного оружия. Каковы именно эти последствия, Вашингтон не уточняет, но риск эскалации к прямому противостоянию между НАТО и Россией остается реальным.

Таким образом, Путин вынужден учитывать позицию как своих стратегических партнеров, так и Запада, прежде чем делать ставку на ядерные варианты, отмечает The Times.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о том, что лидер РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Он подписал основы госполитики ядерного сдерживания.

Отмечается, что теперь "ядерка" может быть применена, в частности, в случае достоверных данных о массовом пуске БпЛА и ракет в Россию.