Покровськ перетворився на місто-примару: як воно виглядає зараз і чи залишилися там люди (відео)

Місто практично спорожніло і зустріти в ньому людей — завдання не з простих

Прифронтовій Покровськ, який з літа намагаються захопити росіяни, перетворився на місто-примару. Безлюдні будинки, зруйновані та згорілі будівлі, порожні вулиці та "зуби дракона" на дорогах — сьогоднішні реалії цього місця.

У соціальних мережах з’явилися нові відео, зроблені в Покровську цієї осені. На кадрах видно, що місто практично спорожніло і зустріти в ньому людей — завдання не просто.

Незважаючи на те, що росіяни регулярно обстрілюють Покровськ, намагаючись буквально стерти його з землі, деякі городяни все ще залишаються в цьому небезпечному місці з різних причин.

В одному з роликів, наприклад, авторка показала, як зустріла жінку, яка вигулювала собак і годувала котів на вулиці. Це говорить про те, що незважаючи на обстріли та загрозу захоплення міста, адже він – це мета росіян, люди продовжують жити своє звичайне життя.

До війни в Покровську жило понад 60 тисяч людей, проте зараз більшість покинули місто. Також варто зазначити, що ситуація з водою, світлом та газом там катастрофічна. Тому люди, які залишилися в місті, змушені буквально виживати в таких умовах.

Наприкінці жовтня поточного року голова міської адміністрації Покровська Сергій Добряк сказав, що російські війська знаходяться вже за 6,7 км від однієї з околиць міста. Загалом у результаті обстрілів у ньому було зруйновано 80% критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський приїхав до Покровська 18 листопада. Він відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє місто.