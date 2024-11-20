Ваші ставки, панове! Букмекери дали прогноз щодо ядерного удару в 2024 році

Ставка "так" зіграє, якщо Росія застосує ядерну зброю до 23:59:59 31 грудня 2024 року

Букмекери приймають ставки на те, чи буде завдано ядерного удару до кінця року. Це сталось після того, як Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані сайту Polymarket. Там зазначається, що наразі такий шанс людьми оцінюється у 10%.

Хоча вчора ставки були значно вищі. Вони доходили до 18%.

Поставити можна на варіанти "так" і "ні". Ставка "так" зіграє, якщо Росія застосує ядерну зброю до 23:59:59 31 грудня 2024 року за східним часом (06:59:59 1 січня 2025 року за Києвом). При цьому інформація потребуватиме підтвердження.

Ядерний шантаж Путіна

Росія далеко не вперше загрожує Україні застосуванням ядерної зброї. Щоразу, коли Київ просив у Заходу щось, що може вплинути на хід війни, допомогти ЗСУ перехопити ініціативу на фронті, в Москві відразу ж натякали, або ж відкрито давали зрозуміти, що застосують ядерну зброю, якщо Україні буде надана та чи інша суттєва допомога.

Фактично з початку великої війни за будь-яких складнощів на фронті Росія шантажувала Україну та Захід ядерною зброєю.

Російська Федерація (РФ) оновила ядерну доктрину. Диктатор Володимир Путін підписав відповідний указ. Згідно з оновленою доктриною, підставою для завдання ядерного удару може бути:

агресія проти Росії, а також її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави;

масована повітряна атака неядерними засобами, у тому ж числі й безпілотними літальними апаратами (БпЛА).

В кінці вересня диктатор Путін виступив з ініціативою змінити умови застосування ядерної зброї. У проєкті оновленої ядерної доктрини пропонується розглядати агресію проти Росії з боку неядерної держави як спільний напад, якщо вона здійснюється за участю або підтримкою країни, що володіє ядерним арсеналом.