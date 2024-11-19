Готуються до ядерного удару? В Росії масово розставляють мобільні укриття

На усіх людей їх не вистачить

В Росії почали масово випускати та встановлювати мобільні укриття. Вони можуть захистити від удару ядерної бомби.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що виготовляють укриття "КУБ-М" у нижегородському Дзержинську.

Ці спорудження можуть захистити не тільки від світлового випромінювання ядерного вибуху, а й від радіоактивного забруднення місцевості.

"У базовій комплектації два блоки – технічний і для людей, де можуть сховатися 54 особи, а з додатковими модулями – до 150", — йдеться у повідомленні.

У пояснювальній записці цього проєкту наголошують, що наявних захисних споруд цивільної оборони не вистачить для усього населення.

Запуск масового виробництва мобільних укриттів в Росії підтримуються на державному рівні.

Зауважимо, що російське місто Дзержинський знаходиться біля Москви. Відстань від України до нього становить понад 440 км.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков категорично заперечив можливість припинення вогню на фронті. За його словами, Росія не погодиться на заморозку війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія заявила про масову атаку дронів, під удар знову потрапило важливе місто. За ніч засобами російської ППО було знищено 34 дрони.