Ракета для ядерки: РФ може застосувати нову зброю по Україні, скільки є часу, щоб сховатися (карта)

Росія може атакувати будь-якого дня

Попередження про можливий масований удар по Україні від посольства США може бути пов’язане із загрозою застосування балістики з території РФ. Не виключено, що ворог може використати під час атаки свою нову зброю.

Так, за даними Telegram-каналу "Monitor", зараз є попередження про ймовірність завдання удару балістики з російського міста Астрахань. Однак насправді така загроза може діяти не лише сьогодні, а й у наступні дні.

" Певний ризик застосування ракет зберігається щоденно. Не треба чекати на особливе повідомлення, після якого варто реагувати, бо ви себе таким чином тренуєте ігнорувати "звичайні" ракетні небезпеки.… Можливо, це присвячено дозволу на застосування ракет комплексу ATACMS", — пояснили фахівці.

Автори каналу нагадують, що балістичні ракети — дуже небезпечна зброя. Вона рухається із великою швидкістю, а виявити його досить складно.

"Тому при оголошенні повітряних тривог, особливо якщо є загроза балістичних ракет, слід негайно сховатися за найближчою товстою стіною", — йдеться у повідомленні.

Також у мережі є інформація, що цією балістикою може бути нова зброя РФ. Мовляв, у такий спосіб ворог хоче випробувати свою нову ракету у бойових умовах. Повідомляється, що, ймовірно, йдеться про стратегічно-балістичну ракету РС-26 "Рубіж". Вона, за бажання ворога, може бути обладнана ядерним зарядом.

Що відомо про РС-26 "Рубіж":

Імовірний вигляд РС-26 "Рубіж"

Дальність до 6000 км.

Точність — 150 м.

Стартова маса — 50 т.

Маса бойової частини (згідно з відкритими джерелами) — 1,2 тонни.

За словами фахівців, якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна — 3 "Іскандерам-М".

Чому небезпечна балістика

Ворог використовує цю зброю для атаки, тому що засобам протиповітряної оборони важче зреагувати на них. ППО має лічені хвилини, щоб зреагувати і відбити атаку, тому збивати їх досить важко. Представник Командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповідав, що з Брянської області Росії балістична ракета летить до Києва всього одну-дві хвилини.

"Це приблизно лічені хвилини. Я вам скажу так: одна-дві, тут без варіантів, бачите ж, яка відстань", — каже він.

І це при тому, що від Брянської області до столиці — приблизно 330 кілометрів.

Яка відстань від Астрахані – скільки часу на реакцію в українців

Від Києва до Астраханської області приблизно 1300 км. А це означає, слідуючи логіці Ігната, що час підльоту ракети потрібно помножити у 4-4,5 рази. Тобто у разі атаки на Київ ракета долетить приблизно за 5-10 хвилин.

Істерія може бути надуманою

Важливо уточнити: одне з головних завдань росіян у цій війні – розігнати паніку та істерію. Насамперед інформаційно, але не тільки. Враховуючи накопичення ракет протягом кількох місяців, окупанти точно могли сформувати якийсь запас. Це точно не новація.

У разі повітряної тривоги завжди потрібно перебувати в укриттях (не лише сьогодні). Це підвищує ваші шанси пережити повітряну атаку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скільки ще масованих атак може повторити Росія.