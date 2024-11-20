"Нарешті": республіканці в Конгресі підтвердили зняття заборони на удари ракетами ATACMS по Росії

Макконнелл заявив, що адміністрація Байдена діє занадто повільно

В Конгресі США офіційно підтвердили, що Україна отримала від адміністрації чинного президента США Джозефа Байдена дозвіл застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Про це заявив чинний лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Про це повідомляє "Укрінформ". За словами Макконнелла, адміністрація нарешті зробила те, що від неї вимагали зробити дуже давно.

"Нарешті, із запізненням, вони вчора зробили те, що я і спікер пропонували їм зробити шість місяців тому… Дали Києву бити ATACMS так, як вони вважають за потрібне, щоби це допомогло їм виграти війну", – сказав він.

Макконнелл заявив, що адміністрація Байдена діє занадто повільно, як для того, хто "дійсно хоче допомогти Україні перемогти". Проте він схвально відгукнувся про рішення Білого дому, зазначивши, що "відчув полегшення" від того, що заборону врешті-решт було скасовано – хоч через нерішучість Байдена було втрачено багато часу.

"Але це слід було зробити ще кілька місяців тому", – додав він.

Як повідомлялося раніше, українці завдали удару по складі боєприпасів у Брянській області, а у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що у його знищенні взяли участь ATACMS. Президент України Володимир Зеленський при цьому натякнув, що Україна має не лише американські ракети для ударів по Росії, а й вітчизняні "Нептуни".

17 листопада президент США Джозеф Байден дозволив використання тактичних балістичних ракет ATACMS по російській території. Одразу після цього з’явилася інформація про те, що аналогічний дозвіл Україна отримала і від Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.