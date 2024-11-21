Как спастись от ракеты "Рубеж": профессор по безопасности назвал ключевые условия

Есть ряд требований для укрытий, которые сохранят жизнь

Спастись от взрыва боевой части 50-тонной межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", которой РФ в четверг, 21 ноября, впервые ударила по Украине, возможно. Но для этого необходимы специальные укрытия.

Об этом "Телеграфу" рассказал профессор Олег Левченко, заведующий кафедрой охраны труда, промышленной и гражданской безопасности НТУУ (КПИ) им. Игоря Сикорского. В частности, он отметил, какие именно характеристики должны иметь укрытия, которые уберегут вашу жизнь в случае такой угрозы. И нет, для этого не требуется противоядерный бункер.

Современные убежища обладают сложной инженерной структурой, способной выдержать мощные ракетные удары. Эксперт отмечает ключевые параметры защитных сооружений.

Конструкционная прочность – первый приоритет. Для этого используют высококачественные железобетонные конструкции с толщиной стен 120-150 см. Для защиты от мощных ракет перекрытия должны составлять 50-100 см. Дополнительная армировка стальными плитами толщиной 1,5–3 см в комбинации с железобетоном повышает защитные свойства. Это должно быть по меньшей мере убежище 3-го класса, защищающее от давления ударной волны до 200 кПа.

Важные характеристики убежища такого класса – многофункциональность и автономность. В них должны быть предусмотрены места для отдыха, запасы продовольствия и воды на трое суток, источники автономного питания.

Профессор Левченко отмечает, что расположение убежищ имеет стратегическое значение. Предпочтение отдается полуподземным или подземным объектам. Обязательно наличие нескольких входов и аварийных выходов для быстрой эвакуации. Кроме того, нужна грамотная система герметизации, крепкая взрывостойкая дверь, источники автономного питания и оповещения. Как и в каждом убежище, требуется минимальный запас пищи и воды, санузлы.

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