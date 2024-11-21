Про загрозу нових обстрілів. Подивимося з військової точки зору - Кирило Данильченко
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Блогер, публіцист, військовий експерт Кирило Данильченко пояснив ситуацію з обговоренням російських ударів новими далекобійними ракетами
Я б, взагалі, радив все ось ці речі, що відбуваються зараз, розглядати з військової точки зору.
А то якось багато сигналів Трампу та управління МБР, не привертаючи увагу санітарів.
Підняли вони перед цим стратеги (стратегічні бомбардувальники, — ред.) і зімітували удар балістикою, щоб подивитися, як ми реагуємо, — випромінюють РЛС, смикають рубильник, куди стрибають на запасні позиції ЗРК, пустили дрони з камерами.
І потім ударили по енергетиці як могли, і збирали майже два місяці для залпу виробу.
Могли б вони тицьнути якоюсь експериментальною ракетою, хай навіть із трьома б\ч "Іскандера", то тицьнули б як свого часу "Цирконами".
Але в масі залпу в сотню-півтори ракет, і сотні півтори "Шахедів" це був би зникаючий тоннаж.
ППО наше вижило як єдиний організм, не фрагментоване, не придушене та засліплене перешкодами як югославське свого часу. І зараз ЗРК хіба що більшість вже західних, отже і ракет, і РЛС, і зв’язку.
Тому будуть бити чим зможуть і коли накопичать, от і всі ворожіння на МБР.
Червоні лінії всі відсуваються — Херсонська область, мости Чонгара, Крим, Курськ, і самі росіяни не знають, де вони проходять.
А ми цю справу збиватимемо, вона падатиме підбите, зруйноване кінетикою, промахи, РЕБ — просто реагувати треба на тривоги колись ракети в повітрі, та й усе.
Через 3600 з гаком днів війни на три дні погрожують вони нам у соцмережах штучною ракетою. Видр*стали все, що могли, а не виходить кам’яна квітка.
Джерело: пост Данильченка у Facebook
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