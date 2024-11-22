Не "спалахуйка": як українською правильно перекласти "зажигалка"

Існує одна правильна відповідь і кілька цікавих синонімів

Під час спілкування українською мовою люди можуть використовувати суржик чи росіянізми, які псують мову. Одним з таких слів є "зажигалка", яке помилково можуть перекладати "спалахуйка", але це неправильно.

Як зазначається на порталі "Словотвір", українською правильно казати "запальничка". До речі, це слово має кілька цікавих синонімів, якими можна урізноманітнити мову.

Зауважимо, що не слід плутати "запальничку" зі словом "спалахуйка". Це одне з небагатьох слів, які влада СРСР створила, аби спаплюжити українську мову. "Зажигалка" – від "жечь", "зажигать", а в українській мові – "запальничка" від "палити", "запалювати".

Які синоніми запальнички пропонує портал "Словотвір":

кресало

огниво

паливо, палильце

займало, займальце

запальниця

вогняна

вогнянка

Вищевикладені слова допоможуть урізноманітнити словниковий запас, вони не є обов'язковими у використанні.

Нагадаємо, що нерідко можна почути, як українською мовою запитують "Яка година?", щоб уточнити час. Однак так говорити неправильно. Ще одним варіантом цього питання можна вважати "скільки годин/у скільки годин?". Але й так запитати про час не можна. Єдиний правильний варіант — "котра година/о котрій годині?".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати яєчні страви і чому не слід казати "яйцо всмятку".