"Некруте яйце" замість "всмятку": Авраменко розповів, як правильно називати яєчні страви

Мовні помилки на кухні трапляються найчастіше

Українська мова багата на колоритні вислови, які відображають її унікальність, глибину та культурну спадщину. Проте іноді в нашу щоденну мову непомітно прокрадаються суржикові слова, які можуть спотворювати автентичність мови.

Це є актуальним для багатьох українців, оскільки в повсякденному житті ми часто вживаємо терміни, які не відповідають нормам української мови. Тому відомий український мовознавець Олександр Авраменко розповів про правильні назви популярних страв із яєць, які часто перекручують.

"Яєчко всмятку" — некоректний вислів

За словами експерта, вживання слова "яєчко" на позначення страви є помилковим, оскільки цей термін позначає частину чоловічої анатомії. Крім того, вираз "всмятку" — це калька з російської мови.

Як правильно:

некруте яйце,

рідке яйце.

Такі назви точно описують страву, в якій жовток зберігає рідку консистенцію.

Забудьте про "глазунью"

Ще одна поширена помилка — вживання русизму "глазунья". Натомість правильною українською назвою для смаженого яйця з рідким жовтком є "оката яєчня". Така назва влучно описує зовнішній вигляд страви, де жовток, не змішаний з білком, нагадує око.

Дбаючи про чистоту української мови, варто звертати увагу на правильність використання кулінарних термінів. Вживання питомо українських назв страв збагачує нашу мову та допомагає позбутися непотрібних запозичень.

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