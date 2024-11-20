Досить говорити "Яка година?": як правильно уточнити час українською мовою

Є лише один правильний варіант

Нерідко можна почути, як українською мовою запитують "Яка година?", щоб уточнити час. Однак так говорити неправильно.

Ще одним варіантом цього питання можна вважати "скільки годин/у скільки годин?". Але й так запитати про час не можна. Єдиний правильний варіант — "котра година/о котрій годині?".

Ще одна помилка, яка трапляється доволі часто, – неправильний наголос. Багато хто говорить "котра". Але в цьому слові потрібно наголошувати на другому складі "котрА". Про це нагадали у навчальному центрі "Моя мова".

Варто додати, що запитати "яка година?" також можна, проте над контексті часу, а характеристики, описи періоду. Наприклад: "лиха година".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно сказати українською мовою, якщо людина чхає. Звично багато хто відповідає на це фразою "Будь здоровий". Однак цей варіант не є вірним. До речі, традиція бажати здоров’я людині, що чхнула, була ще за часів античності. У європейській традиції таке побажання пов’язували із чумою і тому бажали людині здоров’я.