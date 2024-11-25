Що робити, коли вночі немає світла і розрядився телефон

Ці поради допоможуть завжди лишатись на звʼязку

Несподіване відключення світла може створити незручності, якщо ваш телефон розрядився. Особливо це стосується нічного часу.

"Телеграф" розповість про кілька дієвих способів зарядити смартфон. Ці поради актуальні і для денних відключень.

Використовуйте повербанк

Повербанк – перший помічник у таких ситуаціях. Перед тим, як лягати спати, переконайтеся, що ваш повербанк заряджений. Якщо у вас є потужна модель, її вистачить на кілька заряджань смартфона.

Автомобільний зарядний пристрій

Якщо у вас є автомобіль, використовуйте його для заряджання телефону через автомобільний зарядний пристрій. Запустіть двигун, підключіть смартфон і заряджайте.

Зовнішня сонячна батарея

Хоча цей варіант більше підходить для денного часу, сучасні сонячні зарядні пристрої можуть накопичувати енергію навіть від тьмяного світла. Якщо є така батарея, зарядіть її вдень, щоб використовувати вночі.

Динамо-зарядки або портативні генератори

Якщо у вас є динамо-зарядка (механічний генератор), обертайте ручку, щоб отримати заряд. Це потребує зусиль, але в екстрених випадках допоможе.

Акумуляторні ліхтарі з USB-портом

Деякі сучасні ліхтарі мають функцію заряджання телефонів через USB. Якщо у вас є такий пристрій, скористайтеся ним.

Використання запасної батареї

Для смартфонів із змінними батареями (хоча вони залишаються рідкою) можна мати заряджену запасну батарею.

Раніше "Телеграф" писав про 5 способів покращити прийом сигналу на смартфоні.