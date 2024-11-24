Як вимикатимуть світло 25 листопада: графіки

Як відключатимуть світло 25 листопада

В Україні через обстріл 17 листопада періодично відключають світло у побутових споживачів. Триватимуть вони й у понеділок, 25 листопада.

Про це інформує пресслужба Укренерго. Зазначається, що відключення діятимуть протягом шести годин з 14:00 до 20:00.

Вони відбуватимуться по одній черзі із шести. Це означає, що за день споживачі лише трьох черг зіткнуться з відключенням світла, решта електрики буде цілий день. Для клієнтів групи ДТЕК (Київ та область, Одеська та Дніпропетровська області) відключення можуть розраховуватись за іншими принципами.

Якщо ж хтось опинився у черзі на відключення, то у нього світла не буде лише дві години за добу.

"Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.

Докладнішу інформацію про відключення у відомстві запропонували дізнаватися на ресурсах свого оператора мережі.

Як повідомлялося раніше, експерти назвали три сценарії відключення світла взимку. Вони вважають, що без перебоїв обійтися не вдасться, але блекаутів по 20 годин не буде.