Чому бійці ЗСУ невдоволені командуванням: у Верховній Раді назвали топ-3 скарг

Тимчасова слідча комісія виявила факти неприпустимої поведінки в армії

Українські військові звертаються до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради зі скаргами на корупцію в армії: вимагання грошей, недопущення на проходження ВЛК і лікування, в найчастіше — невиплату грошового забезпечення або виплату у неповному обсязі.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла голова ТСК, народна депутатка від групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход. Вона назвала топ-3 скарг військовослужбовців.

Більше читайте в публікації: "ТЦК скаржаться на маленькі зарплати: нардепка про бусифікацію, корупцію у ВЛК та справедливу мобілізацію".

Як пояснила нардепка, гроші з бійців вимагають за відпустку, за те, щоб не йти на передову, щоб піти на ВЛК, щоб відпустили на декілька днів перепочити.

— Є історія, коли збирали гроші з хлопців, щоб "вирівняти" у командування рівень заробітних плат. Тобто вони [командування] не на передовій, не отримують "сотку" (100 тисяч гривень доплати "бойових". — Ред.) і вони збирали з хлопців гроші для "вирівнювання" своїх заробітних плат. І це при тому, що те, що роблять в тилу і на передовій, це абсолютно різні речі, — каже голова ТСК.

За її словами, раз на місяць бійці вносять в "общак" певну суму і використовують ці гроші на паливо, ремонти, додаткове спорядження, тобто те, що не оплачує держава.

— Тут ще можна зрозуміти. Це для покращення служби в підрозділі. А от коли вимагають гроші за те, щоб піти у відпустку або для "вирівнювання" заробітних плат — це просто недопустимо.

Анна Скороход додала, що при вимаганні грошей за відстрочку або списання, залежно від регіонів, суми серйозно різняться: від 10 тисяч доларів і вище. Залежно від "послуги".

Говорячи про скарги від працівників ТЦК, нардепка пояснила:

— Основна скарга від ТЦК — мала заробітна плата і те, що їх демонізують, знижують рівень довіри до них. Популяризується в суспільстві, що ТЦК це джерело зла. Але ми їм неодноразово казали, що питання ставлення до вас людей — це питання вашої поведінки відносно людей.

Нагадаємо, Анна Скороход пояснила "Телеграфу", що треба змінити у мобілізації.