Почему бойцы ВСУ недовольны командованием: в Верховной Раде назвали топ-3 жалоб

Временная следственная комиссия выявила факты недопустимого поведения в армии

Украинские военные обращаются во временную следственную комиссию Верховной Рады с жалобами на коррупцию в армии: вымогание денег, недопущение на прохождение ВЛК и лечение, чаще всего — невыплату денежного довольствия или выплату в неполном объеме.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала глава ВСК, народная депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход. Она назвала топ-3 жалоб военнослужащих.

Больше читайте в публикации: "ТЦК жалуются на маленькие зарплаты: нардеп о бусификации, коррупции в ВЛК и справедливой мобилизации".

Как объяснила нардеп, деньги с бойцов требуют за отпуск, за то, чтобы не идти на передовую, чтобы пойти на ВЛК, чтобы отпустили на несколько дней отдохнуть.

— Есть история, когда собирали деньги с ребят, чтобы "выровнять" у командования уровень заработных плат. То есть они [командование] не на передовой, не получают "сотку" (100 тысяч гривен доплаты "боевых". — Ред.) и они собирали с ребят деньги для "выравнивания" своих заработных плат. И это при том, что то, что делают в тылу и на передовой, это совершенно разные вещи, — говорит глава ВСК.

По ее словам, раз в месяц бойцы вносят в "общак" определенную сумму и используют эти деньги на топливо, ремонты, дополнительное снаряжение, то есть то, что не оплачивает государство.

— Здесь еще можно понять. Это для улучшения службы в подразделении. А вот когда требуют деньги за то, чтобы уйти в отпуск или для "выравнивания" заработных плат — это просто недопустимо.

Анна Скороход добавила, что при вымогании денег за отсрочку или списание в зависимости от регионов суммы серьезно отличаются: от 10 тысяч долларов и выше. В зависимости от "услуги".

Говоря о жалобах от работников ТЦК, нардеп объяснила:

— Основная жалоба от ТЦК — заработная плата и то, что их демонизируют, снижают уровень доверия к ним. Популяризируется в обществе, что ТЦК — это источник зла. Но мы им неоднократно говорили, что вопрос отношения к вам людей это вопрос вашего поведения в отношении людей.

Напомним, Анна Скороход объяснила "Телеграфу", что нужно изменить в мобилизации.