Нет мотивированных бойцов. В Раде объяснили, как "беспредел" ТЦК приводит к проблемам на фронте

Насильно "бусифицированные" граждане не горят желанием защищать Родину

Отсутствие наказаний работников терцентров комплектования и соцподдержки (ТЦК) за чрезмерное, а то и не оправданное применение силы к военнообязанным гражданам, за незаконную мобилизацию приводят к тому, что они чувствуют себя безнаказанными и занимаются "беспределом".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала глава ВСК, народная депутат от группы "Партия "За будущее" Анна Скороход. Она пояснила, что ничего не знает о приговорах судов, чтобы наказали кого-то из тех, кто занимался т.наз. "бусификацией".

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– Мне о таком неизвестно. В лучшем случае, если человек действительно имеет отсрочку, его удается вытащить из ТЦК. А обычно 99,9% — такие люди мобилизуются, потом идут на учебу, попадают в часть и большинство из них, которые не готовы воевать, просто уходят в СОЧ (самовольное оставление части. — Ред.), — говорит нардеп.

По ее словам, количество СЗЧ на сегодняшний день возросло из-за того, что у нас на фронте нет достаточного количества мотивированных людей.

— Люди по большому счету не понимают, на сколько они идут [в армию]. И у всех уже психологически сложилось, что они идут в один конец. Это нужно менять. Нам нужно на законодательном уровне принять срок службы, чтобы человек понимал, сколько он отслужил и что он может уволиться в определенный момент, — добавила Анна Скороход.

Напомним, ранее нардеп объяснила "Телеграфу", как сами работники ТЦК помогают уклониться от службы.