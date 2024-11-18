"Бусифікації" не буде? Умєров розповів про зміни у мобілізації

Час реформування прийшов

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна збирається піти від "бусифікації", адже планується реформування системи мобілізації.

Про це Умєров розповів на брифінгу. За його словами, Україна перейде до впровадження нових механізмів мобілізації.

"Все залежить від ворога, які загрози несе ворог. Ворог зараз планує збільшення свого особового складу. Ми тримаємо фронт, придаємо облік людяності нашій мобілізації, ввели, як ви знаєте, закон, почали працювати рекрутингові центри, почали цифровізацію, щоб мати цифрові інструменти, щоб люди знали, що у них є вибір", — сказав він.

Умєров наголосив, що цього року парламент ухвали закон про мобілізацію, було відкрито рекрутингові центри та розпочато цифровізацію, створення цифрових інструментів. Усе це зроблено, щоб люди знали, що в них є вибір для служби в армії.

"Зараз, для нас, дуже важливим є пріоритет захисту нашої країни, і тому, плануємо відходити від цих болючих питань для населення… Щоб розв'язати це питання — у нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу і відійти від цих фантомних вводів", — додає міністр оборони.

Він нагадав, що до лав ЗСУ можуть приєднатись і ті, хто живуть закордоном. Мініоборони працює для усіх громадян України.

До того ж, як зазначила заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко, запущений у застосунку Резерв+ модуль онлайн-рекрутингу показує, що українці відповідальні та не чекають на примусову мобілізацію.

Багато військовозобов'язаних самі роблять свідомий вибір, щоб долучитися до ЗСУ.

"Онлайн-рекрутинг буде розвиватися й буде якраз людяною, такою сервісною альтернативою примусовій мобілізації. Україна має дуже швидко розвиватися в цьому напрямку", — сказала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Третій штурмовій висловилися щодо розформування територіальних центрів комплектування (ТЦК).