У Раді "позбавили" бронювання значну частину українців: у Мінекономіки відреагували

Жодних прив’язок до дати не буде

У Мінекономіки спростували заяву нардепа Богдана Кацака щодо бронювання. Там заявили, що жодних прив’язок до дат у цьому питанні не буде.

Про це пише "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела у Міністерстві. За їхніми словами, заяви про те, що бронювання від мобілізації в Україні тепер надаватиметься лише співробітникам, які офіційно працевлаштувалися на підприємствах до 18 травня 2024 року — не відповідає дійсності. Жодних прив’язок до дати не буде. Цей процес відбувається для таких громадян у загальному порядку.

Військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року, можуть бути заброньовані за загальним порядком, як і інші.

За новим порядком про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він:

перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку;

офіційно працевлаштований на підприємстві;

має нараховану зарплату понад 20 тисяч гривень.

У Мінекономіки пояснили, що, зокрема, порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність заброньованих працівників (безвідносно конкретних працівників). Ця норма діяла й у попередній редакції порядку бронювання.

Приклад:

"На підприємстві станом на 18.05.2024 працювало 100 військовозобов’язаних. Заброньовано 50 працівників. З 18.05.2024 до 01.12.2024 внаслідок призову до ЗС України 20 військовозобов’язаних (з числа не заброньованих). Не зважаючи на зменшення чисельності військовозобов’язаних до 80 осіб — бронюванню будуть підлягати 50 осіб (50% від 100, а не від 80)", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" писав, що частина українців втратить відстрочку на початку 2025 року. Нова ухвала Кабміну набирає чинності з 1 грудня 2024 року, але кілька її пунктів діють з дня публікації документа.