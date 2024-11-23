Частина українців втратить відстрочку на початку 2025 року. Кого це стосується

Нова постанова Кабміну внесла зміни

Відстрочки, які видані Мінекономіки і через "Дію", втрачають чинність з 28 лютого 2025 року. Це новий порядок бронювання від мобілізації опублікував Кабінет міністрів України (Кабмін).

Як зазначено у постанові №1332, надані рішеннями Міністерства економіки відстрочки чинні тільки протягом строку, на який вони надані.

Тобто до 28 лютого 2025 року. Сюди ж відносять відстрочки, які були надані засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("Дія").

Відповідно до цієї постанови з кінця лютого наступного року вищевказані відстрочки будуть анульовані. Для розв'язання цього питання Мінекономіки має надіслати рішення про анулювання відстрочки органам державної влади, а також Міністерству цифрової трансформації та Міністерству оборони.

За даними Уряду, до умов анулювання відносять звільнення працівника, закриття критично важливого підприємства чи закінчення строку призначення.

Зауважимо, що ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2024 року, але кілька її пунктів стають чинними з дня публікації документа.

Нагадаємо, що категорію осіб, які можуть отримати відстрочку розширено. Цей законопроєкт спрощує порядок надання відстрочки тим, чиї близькі родичі зникли безвісти. Відстрочка надаватиметься як родичам осіб, визнаних зниклими безвісти за особливих обставин, так і тим, хто отримав статус "безвісно відсутнього" через суд.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто та як може отримати відстрочку від мобілізації в Україні.