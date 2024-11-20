Кого можуть забронювати на період мобілізації

Бронювати можна не лише працівників підприємства

В умовах загальної мобілізації в Україні діє можливість бронювання працівників, які виконують важливі для держави функції. Це надає їм відстрочку від призову на військову службу.

Перелік посад, які підлягають бронюванню, визначений законодавством. Адвокат Ігор Ясько розповів для Фактів ICTV, хто підлягає бронюванню на період мобілізації.

Бронювання працівників — це механізм, що дозволяє тимчасово звільнити певних осіб від мобілізації через їхню професійну діяльність. Відстрочка надається на період виконання службових обов’язків, які критично важливі для функціонування державних структур, економіки або забезпечення обороноздатності.

Адвокат Ігор Ясько зазначає, що бронюванню підлягають працівники, які працюють:

в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших державних органах на посадах, які необхідні для функціонування цих органів;

на підприємствах, в установах та організаціях, що забезпечують виконання мобілізаційних завдань (замовлень) або пов’язані з цим;

на підприємствах, в організаціях та установах, які є критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період і функціонування економіки;

на підприємствах, в організаціях та установах, які здійснюють виробництво товарів, виконують роботи або надають послуги, які необхідні для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Також бронь від мобілізації отримують кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств , які не є їхніми працівниками.

Нагадуємо, що Уряд оновив критерії бронювання від мобілізації та отримання підприємствами статусу критично важливих. Від 1 грудня 2024 року процедура бронювання працівників для підприємств в Україні буде здійснюватися виключно через портал "Дія".

Скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови.

Раніше "Телеграф" писав, хто може отримати відстрочку від мобілізації онлайн. Сервіс вже доступний, зокрема, для людей з інвалідністю.