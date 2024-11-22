Що робити, якщо "Резерв+" не підтягує відстрочку від мобілізації

У Міноборони пояснили, чому не відображаються дані

Бувають випадки, коли в мобільному застосунку "Резерв+" відсутня інформація про відстрочку від мобілізації, хоча громадянин має відповідний документ. Це означає, що дані не внесені оператором ТЦК та СП до Єдиного реєстру призовників "Оберіг".

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону. Передає Укрінформ.

Заступниця міністра пояснила, що "Резерв+" відображає тільки ті дані, які оператори ТЦК вносять у реєстр "Оберіг" . Якщо у громадянина на руках є паперовий документ про відстрочку, але він не бачить цього у застосунку, потрібно звернутися до служби підтримки ТЦК для коректного внесення інформації в реєстр. Після цього статус відстрочки відобразиться в "Резерв+".

Черногоренко зазначила, що деякі типи відстрочок можна замовити через застосунок без звернення до ТЦК.

"Як тільки ви замовляєте цю відстрочку, то ми перевіряємо це в інших реєстрах. Наприклад, в реєстрі актів цивільного стану, якщо це багатодітні батьки, і складаємо результат одразу в "Оберіг", і в режимі двох-трьох секунд ви бачите це в "Резерв+". Ми вчора додали в "Резерв+" третій тип онлайн-відстрочок — це багатодітні батьки. Спершу для тих, хто має трьох або більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі", — розповідає вона.

Заступниця міністра оборони пояснила, що це пов'язано з синхронною роботою з іншими реєстрами. Також ці дані мають бути отримані з Державного реєстру актів цивільного стану Мін'юсту.

Черногоренко зазначила, що для використання відстрочки потрібно авторизуватися у мобільному застосунку "Резерв+" , завантажити військово-обліковий документ та подати запит через відповідний пункт меню. За її словами, після "кількох кліків і трохи очікування статус відстрочки автоматично відобразиться у військово-обліковому документі".

Вона також додала, що понад 150 тисяч осіб уже скористалися цією послугою через смартфон.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати електронний військовий квиток у "Резерв+" чи "Дія". Електронний документ, має таку саму юридичну силу, як паперовий.