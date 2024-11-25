В Раде "лишили" бронирования значительную часть украинцев: в Минэкономики отреагировали

Никаких привязок к дате не будет

В Минэкономики опровергли заявление нардепа Богдана Кацака о бронировании. Там заявили, что никаких привязок к датам в этом вопросе не будет.

Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники в Министерстве. По их словам, заявления о том, что бронирование от мобилизации в Украине теперь будет предоставляться только сотрудникам, которые официально трудоустроились на предприятиях до 18 мая 2024 года — не соответствует действительности. Никаких привязок к дате не будет. Этот процесс происходит для таких граждан в общем порядке.

Военнообязанные работники, трудоустроившиеся после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы по общему порядку, как и другие.

По новому порядку о бронировании, критически важное предприятие может забронировать работника, если он:

состоит на военном учете, своевременно обновил военно-учетные данные и не находится в розыске;

официально трудоустроен на предприятии;

имеет начисленную зарплату более 20 тысяч гривен.

В Минэкономики объяснили, что, в частности, порядок бронирования предусматривает, что 18 мая 2024 является датой, по состоянию на которую фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Это позволит предприятиям не уменьшать численность забронированных работников (безотносительно к конкретным работникам). Эта норма действовала и в предыдущей редакции порядка о бронировании.

Пример:

"На предприятии по состоянию на 18.05.2024 работало 100 военнообязанных. Забронировано 50 человек. С 18.05.2024 по 01.12.2024 в результате призыва в ВС Украины 20 военнообязанных (из числа не забронированных). Несмотря на уменьшение численности военнообязанных до 80 человек – бронированию будут подлежать 50 человек (50% от 100, а не от 80)", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" писал, что часть украинцев потеряет отсрочку в начале 2025 года. Новое постановление Кабмина вступает в силу с 1 декабря 2024 года, но несколько его пунктов действуют со дня публикации документа.