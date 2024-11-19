Бронювання від мобілізації з 1 грудня: підприємствам поставили одну умову

Електронний формат має спростити процес

Уряд оновив критерії бронювання від мобілізації та отримання підприємствами статусу критично важливих. Від 1 грудня 2024 року процедура бронювання працівників для підприємств в Україні буде здійснюватися виключно в електронному форматі через портал "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону. За його словами, новий формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал "Дія". Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", — зазначає міністр.

Скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови.

Нагадуємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав про оновлені правила бронювання. За його словами, тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки. Також введено обов’язковий зарплатний критерій.

"Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", — зазначає прем'єр-міністр.

Шмигаль теж підкреслив, що усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через портал "Дія". Також відбуватиметься щомісячний моніторинг відповідності підприємств та організацій всім критеріям.

Для компаній, які вже мають заброньованих працівників, запроваджено перехідний період до 28 лютого 2025 року. До цього часу вони мають оновити документи згідно з новими умовами.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати електронний військовий квиток у "Резерв+" чи "Дія". У ньому зазначена інформація про статус бронювання, а QR-код забезпечує зручність перевірки.