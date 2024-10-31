Не в склі справа. Історик розповів, чому українські селяни не робили великих вікон у хатах

Чому ж наші предки робили маленькі вікна в хатах?

Серед численних історичних міфів, які можна почути під час екскурсій старовинними містами України, особливе місце займають розповіді про віконне скло. Екскурсоводи часто розповідають про його недоступність для простих селян або про міфічні "податки на вікна".

Однак історичні джерела свідчать про інше. Історик, співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України, Вадим Назаренко розповів деякі цікаві факти.

Реальна вартість скла у XVIII столітті

За історичними даними, у XVIII столітті одна віконна шибка коштувала всього 3 копійки. Для облаштування одного вікна потрібно було 4-6 шибок, що в сумі становило 12-18 копійок. Щоб зрозуміти справжню вартість скла того часу, варто порівняти її з іншими товарами та послугами:

денна плата косаря становила 11 копійок,

кварта волоського вина (близько літра) коштувала 12 копійок,

індик коштував 20 копійок.

Ці цифри переконливо свідчать, що скло було цілком доступним товаром для селян вже 300 років тому. Тобто, історія українського побуту часто обростає міфами.

Виробництво скла в Україні

Про розвинене виробництво скла на українських землях свідчить велика кількість населених пунктів з назвою "Гута". Особливо багато таких сіл на півночі країни. Гутами називали склоробні майстерні, які забезпечували населення склом та скляними виробами.

Чому ж вікна були маленькими?

Якщо скло було доступним, то чому в старих селянських хатах ми бачимо невеликі вікна? Основною причиною була не вартість скла, а практичні міркування:

Економія тепла: вікна та двері були основними місцями тепловтрат у будинку. Менші вікна допомагали краще зберігати тепло взимку та економити на опаленні. Практична доцільність: селяни не бачили особливої потреби у великих вікнах, оскільки більшість часу проводили на вулиці або в господарстві.

Отже, маленькі вікна в старих селянських хатах – це результат практичного підходу до будівництва та раціонального використання ресурсів. Але не наслідок дорожнечі чи недоступності скла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український історик розвінчав поширений міф про трипільську культуру. Він довів, що трипільці не могли випікати хліб.