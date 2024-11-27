Як підняти зарплати вчителів і лікарів. Економіст назвав несподіване джерело грошей

Росія стане жертвою своєї ж агресії проти України

Навіть в умовах повномасштабної війни з Росією влада України не повинна забувати про соціальну сферу, а тому має піднімати зарплати медикам та освітянам. І гроші на такі виплати можна отримати від країн, які свого часу вже постраждали від агресії Кремля.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів економіст Іван Ус. Він підказав, де можна знайти джерела такого фінансування.

Експерт погоджується, що 2026-2027 років пріоритет буде віддано веденню війни, однак, на його думку, влада не має розуміння, що таке переведення економіки країни на військові рейки.

— В класичному розумінні це означає, що ми забуваємо про соціальну сферу і повністю займаємось війною. А це дуже дуже велика помилка. Ми пам'ятаємо історію Німеччини часів Першої світової, коли вона дуже багато займалась військовою сферою і врешті-решт програла, хоча Берлін ніхто не захоплював.

Україна також має такий ризик, бо значні витрати йдуть на сферу оборони. У прийнятому бюджеті доходи очікувані у 2,3 трлн грн, а видатки — майже 4 трлн, тобто в 1,7 трлн різниці. Розрив між доходами і видатками [будуть покривати] з власних джерел. Це дуже важко, але не означає, що неможливо, — каже економіст.

Він наголошує, що ми змушені відбивати агресію Росії, і це може слугувати аргументом для залучення зовнішньої підтримки України не лише у військовій сфері (США, Південна Корея, країни Європи), а й соціальній. Тому треба вести розмову з країнами, які можуть допомогти нам економічно.

— Я маю на увазі насамперед Японію. Це — четверта економіка в світі, і ця країна має безпосередній інтерес до перемоги України у війні. Японія має мету — відновлення територіальної цілісності, тобто повернення "північних територій" (які в РФ називають Курилами). А за умови поразки у війні, Росія змушена буде просити інші країни відновити нормальні стосунки з нею, — каже Іван Ус. — І ось тут Японія цю умову (підписання мирного договору лише у разі визначення меж "північних територій" і повернення Москвою частини Курил. — Ред.) поставить. Але щоб ця "крапка" була, необхідне сприяння Україні, і сприяння якраз в соціальній сфері. Тож Україні слід з Японією працювати.

Експерт нагадав, у бюджеті на 2025-й закладено середній курс долара у 45 грн, що означає: під кінцівку наступного року може відбутися бути стрімке здешевшання гривні, що вплине на інфляцію та ціну імпортованих товарів. І цей негатив вдарить по освітянах і лікарях, яким влада заморозила виплати.

— Тому держава повинна дбати насамперед про медиків і вчителів, бо це — здоров'я і майбутнє нації, тобто освіта дітей. Це повинен бути пріоритет і треба вести перемовини з партнерами, які можуть нас підтримати в економічному плані для забезпечення потреб системи освіти України, — підсумував експерт.

Нагадєамо, раніше Іван Ус пояснив "Телеграфу", чому влада відмовилася від економічного бронювання.