Як міністр освіти Лісовий заробив мільйони посеред війни (документ)

Для підняття зарплат вчителям до трьох мінімальних грошей не вистачає

Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий, який нещодавно зробив тривожну заяву щодо виїзду старшокласників за кордон, заробив мільйони під час війни. Так, лише за період січень-вересень 2024 року голова міністерства отримав близько 800 тис. гривень зарплатні.

Про це повідомляють "Українські новини". Посилаються на відповідь Міносвіти на журналістський запит видання.

"Міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час війни отримує по 90 тис. гривень зарплатні на місяць. Тільки за 9 місяців цього року міністр заробив майже 800 тис. гривень зарплати "чистими", — пише видання.

Згідно з відповіддю Міносвіти на запит журналістів, зарплатня Лісового складає понад 100 000 грн на місяць. Після відрахування податків, міністр отримує чистими близько 85-90 тис. грн на місяць.

Водночас, динаміка виплат показує збільшення: якщо в першому кварталі 2024 року чиста зарплата становила 83 тисячі гривень, то з квітня по вересень вона зросла до 89 тисяч.

Примітно, що днями Міністерство освіти та науки заявило, що для підняття зарплат вчителям до трьох мінімальних зарплат (передбачених законодавством) потрібно додаткових 270 млрд гривень. При цьому, очільник відомства Лісовий, під час складання бюджету на 2025, не наполягав на збільшенні видатків на оплату праці працівників своєї галузі. Як стверджує депутатка Верховної Ради, членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, міністр не спромігся захистити свою позицію і просто погоджується з тим, що йому нав'язують.

Зауважимо, що середня зарплатня в освітній галузі нині складає 12 тисяч гривень.

"Не кажучи вже про молодих вчителів, які отримують навіть нижче мінімальної заробітної плати, але навіть цей пункт МОН не змогло відстояти", — зауважила Южаніна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував розгорнуте інтерв’ю з Ніною Южаніною. Так, за її словами, у проєкті бюджету на наступний рік не передбачений перегляд заробітних плат для педагогів та медиків, натомість видатки на оплату праці прокурорів, суддів та правоохоронців планується збільшити.