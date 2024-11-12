Підвищення зарплат українським вчителям перенесли вшосте: коли чекати на гроші

У той же час Кабмін встановив вчителям доплати за особливі умови праці.

Кабінет міністрів України вшосте переніс термін виконання постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Згідно з новим рішенням, зарплати вчителям піднімуть вже після війни.

Про це пише Інтерфакс-Україна, посилаючись на нову ухвалу Кабміну №1286 від 8 листопада. Цей документ зупинено дію постанови від 10 липня 2019 року №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та науковців навчальних закладів" з 1 січня 2025 року та до кінця календарного року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас Кабмін встановив педагогічним працівникам установ загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці:

з 1 січня 2025 року у розмірі 1,3 тис. грн. (1 тис. грн "на руки");

з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, – розміром 2,6 тис. грн. (2 тис. грн "на руки").

Розмір доплат визначатиметься пропорційно до обсягу навчального навантаження або обсягу педагогічної роботи, яку виконує працівник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр освіти пояснив, чому вчителям не індексували зарплати.