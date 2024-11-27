Как поднять зарплаты учителей и врачей. Экономист назвал неожиданный источник денег

Россия станет жертвой своей же агрессии против Украины

Даже в условиях полномасштабной войны с Россией власти Украины не должны забывать о социальной сфере, а потому должны поднимать зарплаты медикам и педагогам. И деньги на такие выплаты можно получить от стран, в свое время пострадавших от агрессии Кремля.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал экономист Иван Ус. Он подсказал, где можно найти источники такого финансирования.

Эксперт соглашается, что в 2026-2027 годах приоритет будет отдан ведению войны, однако, по его мнению, власти не понимают, что такое перевод экономики страны на военные рельсы.

— В классическом понимании это означает, что мы забываем о социальной сфере и полностью занимаемся войной. А это очень большая ошибка. Мы помним историю Германии времен Первой мировой, когда она много занималась военной сферой и в конце концов проиграла, хотя Берлин никто не захватывал.

У Украины также есть такой риск, потому что значительные затраты идут на сферу обороны. В принятом бюджете доходы ожидаются в 2,3 трлн грн, а расходы — почти 4 трлн, то есть в 1,7 трлн разницы. Разрыв между доходами и расходами [будут покрывать] из собственных источников. Это очень тяжело, но не значит, что невозможно, — говорит экономист.

Он отмечает, что мы вынуждены отражать агрессию России, и это может служить аргументом для привлечения внешней поддержки Украины не только в военной сфере (США, Южная Корея, страны Европы), но и в социальной. Поэтому нужно разговаривать со странами, которые могут помочь нам экономически.

— Я имею в виду, прежде всего, Японию. Это четвертая экономика в мире, и эта страна имеет непосредственный интерес к победе Украины в войне. Япония имеет цель – восстановление территориальной целостности, то есть возвращение "северных территорий" (которые в РФ называют Курилами). А при поражении в войне Россия вынуждена будет просить другие страны восстановить нормальные отношения с ней, — говорит Иван Ус. — И вот тут Япония это условие (подписание мирного договора только в случае определения границ "северных территорий" и возвращения Москвой части Курил. — Ред.) поставит. Но чтобы эта "точка" была, необходимо содействие Украине, и содействие как раз в социальной сфере. Поэтому Украине следует с Японией работать.

Эксперт напомнил, что в бюджете на 2025-й заложен средний курс доллара в 45 грн, что означает: под концовку следующего года может произойти стремительное удешевление гривни, что повлияет на инфляцию и цену импортируемых товаров. И этот негатив ударит по педагогам и врачам, которым власти заморозили выплаты.

— Поэтому государство должно заботиться прежде всего о медиках и учителях, потому что это — здоровье и будущее нации, то есть образование детей. Это должен быть приоритет и нужно вести переговоры с партнерами, которые могут нас поддержать в экономическом плане для обеспечения потребностей системы образования Украины, — подытожил эксперт.

Напомним, ранее Иван Ус объяснил "Телеграфу", почему власти отказались от экономического бронирования.