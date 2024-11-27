Україні дадуть ракети Tomahawk? Військовий експерт оцінив шанси і назвав строки

Україна може дати відсіч головному терористу, який намагається зруйнувати світовий порядок

Після ухвалення резолюції Парламентської асамблеї НАТО із закликом до країн-членів Альянсу прискорити процес прийняття України до складу НАТО та дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами по військових об’єктах на території Росії, Київ може відкривати перемовницький трек про надання нам високоточних дозвукових ракет Tomahawk.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Він упевнений, що вести переговори можна навіть попри всі скептичні заяви про далекобійність і використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP EG та ATACMS.

— Ми вже бачимо факти підтвердження: використання касетних боєприпасів стали реальністю. А ще влітку (можна зрозуміти західних експертів, але дуже сумно коли в унісон з ними казали українські експерти) говорили, що це нереально, це не потрібно, — наголошує військовий експерт.

Він нагадав дуже принципову позицію Білого дому не давати Києву далекобійну зброю, однак українська дипломатія і вище військово-політичне керівництво домоглися цього важливого рішення. І ця зброя критично необхідна ЗСУ, щоб у першу чергу зменшити тиск на наш курський плацдарм.

— Звісно ж, Парламентська асамблея — це не стовідсоткове виконання [резолюцій], але ми точно можемо говорити, що починаємо цю дискусію, бо якщо Росія може бити ракетами з дальністю ураження до 6 000 км, то ракети Tomahawk мають дальність ураження до 2500 км. Це балістика середньої середнього радіусу дії, — каже Дмитро Жмайло.

На його думку, Україна також можемо розраховувати на балістичні ракети малої дальності Strike Missile (до 1000 км).

— Це все реальні речі. Бо якщо "Томагавком" можна бити по єменському хуситу з автоматом і в тапках на мотоциклі, то ним точно можна бити або хоча б загрожувати головному терористу, який намагається зруйнувати світовий порядок і загрожує миру у всій Європі.

Це не буде завтра-післязавтра, і не буде через місяць. Але це точно одна із наших стратегічних цілей, над якими тепер ми будемо працювати, щоб її досягти, — підсумував виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Нагадаємо, перший заступник голови експертної ради ЦДАКР Микола Сірук пояснив "Телеграфу":якщо країна хоче, щоб її захищали, то мусить мати максимум іноземних інвесторів зі США, Великої Британії, Німеччини та Франції.