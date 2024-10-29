У секретній частині Плану Зеленського ракети Томагавк: куди вони дістануть

Але на Заході це викликало роздратування

У секретній частині Плану перемоги президент України Володимир Зеленський просив ракети Tomahawk дальністю понад 2 400 кілометрів. Вони мали б увійти до так званого "пакету неядерного стримування".

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника США, знайомого з питанням. Однак у приватних розмовах американські чиновники висловили роздратування цією ідеєю, назвавши План перемоги нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги.

Водночас Київ не надав Вашингтону переконливих аргументів щодо того, як використовуватиме зброю великої дальності. Список цілей всередині Росії набагато перевищує кількість ракет, які США, або інші партнери України, могли б поставити, не ставлячи під загрозу безпеку своїх союзників на Близькому Сході в Азії.

Для довідки: Tomahawk — сімейство іспано-американських багатоцільових високоточних дозвукових крилатих ракет великої дальності стратегічного та тактичного призначення підводного, надводного, сухопутного та повітряного базування. Вони летять на гранично малих висотах із огинанням рельєфу місцевості. Орієнтовна вартість ракети у 2014 році становила 1,45 млн. доларів США.

Нагадаємо, 16 жовтня Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними його пунктами є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони. План складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Вони стосуються оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування.

Як повідомляв "Телеграф", польський уряд обурений через те, що не отримав доступ до таємних додатків "Плану перемоги України" Зеленського. У Варшаві заявили, що Польща повинна ознайомитися з ними, оскільки багато допомагала Україні.