Украина может дать отпор главному террористу, пытающемуся разрушить мировой порядок

После принятия резолюции Парламентской ассамблеи НАТО с призывом к странам-членам Альянса ускорить процесс принятия Украины в состав НАТО и позволить ВСУ бить дальнобойными ракетами по военным объектам на территории России, Киев может открывать переговорный трек о предоставлении нам высокоточных дозвуковых ракет Tomahawk.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он уверен, что вести переговоры можно даже при всех скептических заявлениях о дальнобойности и использовании крылатых ракет Storm Shadow/SCALP EG и ATACMS.

— Мы видим факты подтверждения: использование кассетных боеприпасов стали реальностью. А еще летом (можно понять западных экспертов, но очень грустно, когда им вторили украинские эксперты) говорили, что это нереально, это не нужно, — отмечает военный эксперт.

Он напомнил принципиальную позицию Белого дома не давать Киеву дальнобойное оружие, однако украинская дипломатия и высшее военно-политическое руководство добились этого важного решения. И это оружие критически необходимо ВСУ, чтобы в первую очередь снизить давление на наш курской плацдарм.

— Конечно, Парламентская ассамблея — это не стопроцентное выполнение [резолюций], но мы точно можем говорить, что начинаем эту дискуссию, потому что если Россия может бить ракетами с дальностью поражения до 6 000 км, то у Tomahawk дальность поражения до 2500 км. Это баллистика среднего и среднего радиуса действия, — говорит Дмитрий Жмайло.

По его мнению, Украина также может рассчитывать на баллистические ракеты малой дальности Strike Missile (до 1000 км).

— Это все реальные вещи. Ведь если "Томагавком" можно бить по йеменскому хуситу с автоматом и в тапках на мотоцикле, то им точно можно бить или хотя бы угрожать главному террористу, пытающемуся разрушить мировой порядок и угрожает миру во всей Европе.

Это не будет завтра-послезавтра, и не будет через месяц. Но это одна из наших стратегических целей, над которыми теперь мы будем работать, чтобы ее достичь, — подытожил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Напомним, первый заместитель председателя экспертного совета ЦИАКР Николай Сирук объяснил "Телеграфу": если страна хочет, чтобы ее защищали, то должна иметь максимум иностранных инвесторов из США, Великобритании, Германии и Франции.