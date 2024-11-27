У Львові чоловік ускочив в скандал через те, що дивився "Камеді клаб"

Потерпіла написала заяву до поліції

У середу, 27 листопада, в одному із закладів Львова стався скандал на мовному ґрунті: жінка зробила одному з відвідувачів зауваження за перегляд російського шоу, у відповідь він штовхнув її на сходи.

Про це повідомив Telegram-канал "Говорить Великий Львів". За словами потерпілої, вона спускалася з другого поверху та почула, як один із відвідувачів дивиться без навушників російське шоу. Виявилося, що дивився Comedy Club.

Жінка підійшла до нього і попросила вимкнути російський контент або, як мінімум, дивитися його вдома. Чоловік у відповідь почав агресивно поводитися.

Жінка покликала адміністратора — він теж зауважив чоловікові. Але він продовжив ображати жінку, а потім штовхнув її на сходи та пішов.

Потерпіла викликала поліцію та написала відповідну заяву з приводу інциденту. Також правоохоронці отримали відео з камер відеоспостереження — наразі проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня депутат Одеської міської ради Олександр Іваницький після спічу російською перейшов українською мовою. При цьому він використав слово "погана мова".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в одеському кафе відвідувачку вигнали на прохання перейти українською мовою.