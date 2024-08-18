Через прохання говорити українською: у Львові стався мовний скандал, до чого тут Фаріон та її смерть (відео)

Жінки погрожували киянці

У Львові жінки накинулися на киянку, яка попросила їх розмовляти українською. У відповідь ті обізвали дівчину "недолугою любителькою Фаріон".

Про інцидент розповіла потерпіла Олеся Сащук. За словами дівчини, вона поверталася з Личаківського кладовища, де вшановувала пам'ять мовознавиці і громадської діячки Ірини Фаріон.

По дорозі вона зайшла у магазин. Там вона почула російську мову із вуст відвідувачок. Киянка розповідає, що підійшла до жінок і попросила їх "розмовляти в українському магазині українською мовою". У відповідь дівчина почула образи і погрози. Жінки вживали нецензурні слова на її адресу та обізвали "недолугою любителькою Фаріон".

Розповідачи про пережите, Олеся зауважила, що її досі "трусить" від того, що сталося. Дівчина розказала, що сама раніше спілкувалася російською. Але Ірина Фаріон допомогла їй перейти на українську.

Киянка каже, що не може бути "жодних відмазок", аби уникати вивчення української мови.

Раніше "Телеграф" писав, що в Затоці вигнали відвідувачку кафе за прохання перейти на українську мову.