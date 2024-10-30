Депутатів в Одесі штрафують за російську? У міськраді відверто розговорились під час засідання (відео)

Інцидент стався під час засідання постійної комісії з ЖКГ

У середу, 30 жовтня, депутат Одеської міської ради Олександр Іваницький під час засідання постійної комісії з житлово-комунального господарства після спичу російською перейшов на українську мову.

За його словами, він зробив це, щоб уникнути штрафу. Відповідне відео з’явилося у мережі.

"Зараз штрафануть знову, переходжу на цю погану мову", — сказав він і попросив вибачення.

З уривка неясно, яку "мову" Іваницький вважає "поганою": чи то він говорив про російську мову, на яку випадково перейшов, чи то про українську.

Варто зазначити, що у 2024 році Одеська область посідає друге місце в країні за кількістю порушень мовного закону, поступаючись лише Києву. Так, тут було зафіксовано 326 звернень громадян, тоді як у столиці – 706. Тим часом Харківська та Дніпропетровська області значно відстають від Одеської з показниками, відповідно 149 та 148.

У вересні в Одесі стався мовний скандал між жінкою, яка здавала квартиру, та блогером Машею Батігом, яка найняла це житло. Орендодавець у грубій формі нахамила дівчині, сказавши: "з бандерівцями одні проблеми". Маша Батіг також додала, що через те, що вона розмовляє українською мовою, в Одесі на неї нібито "дивляться як на клоуна".