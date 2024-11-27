Во Львове мужчина вляпался в скандал из-за того, что смотрел "Камеди клаб"

Потерпевшая написала заявление в полицию

В среду, 27 ноября, в одном из заведений Львова произошел скандал на языковой почве: женщина сделала одному из посетителей замечание за просмотр российского шоу, в ответ он толкнул ее на лестницу.

Об этом сообщил Telegram-канал "Говорить Великий Львів". По словам потерпевшей, она спускалась со второго этажа и услышала, как один из посетителей смотрит без наушников российское шоу. Оказалось, что он смотрел Comedy Club.

Женщина подошла к нему и попросила выключить российский контент или, как минимум, смотреть его дома. Мужчина в ответ начал агрессивно себя вести.

Женщина позвала администратора — он тоже сделал мужчине замечание. Но он продолжил оскорблять женщину, а затем толкнул ее на лестницу и ушел.

Потерпевшая вызвала полицию и написала соответствующее заявление по поводу инцидента. Также правоохранительные органы получили видео с камер видеонаблюдения — в настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, в конце октября депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий после спича на русском перешел на украинский язык. При этом он использовал слово "погана мова".

Как сообщал "Телеграф" ранее, в одесском кафе посетительницу выгнали по просьбе перейти на украинский язык.