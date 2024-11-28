Що робити, якщо вас примусово направляють на ВЛК

Відмовитися від медкомісії без наслідків не можна

Територіальні центри комплектування (ТЦК) займаються виключно оповіщенням, направленням на медогляд та організацією призову. Проте представники ТЦК не можуть затримувати чи обмежувати свободу громадян.

Про це розповіли юристи адвокатської компанії "INSEININ". Фахівці пояснили, як діяти у випадку, якщо військовозобов’язаний стикається з примусовим направленням на військово-лікарську комісію (ВЛК) або навіть незаконним затриманням у військкоматі.

"Доволі часто виникають випадки, коли працівники ТЦК примусово направляють на проходження ВЛК військовозобовʼязаних осіб. У випадку відмови проходити медичний огляд, військовозобовʼязаного затримують в приміщенні ТЦК та не випускають під ультиматумом "або проходиш ВЛК, або будеш знаходитись тут"" — розповідають юристи.

Правознавці зазначають, що на затримання та доставлення громадян уповноважені тільки правоохоронні органи, наприклад поліція.

Проте ТЦК має право видавати направлення на проходження ВЛК, що є обов’язковим для військовозобов’язаних. Відмова проходити медичний огляд тягне за собою адміністративну відповідальність .

Не можуть направити на ВЛК під час воєнного стану:

чоловіків, які перебувають на обліку як призовники (до 25 років);

людей, виключених із військового обліку (після 60 років);

чоловіків, визнаних непридатними до служби з виключенням із військового обліку (за станом здоров'я).

Юристи підкреслюють, що будь-який ТЦК на території України має право направляти військовозобов’язаних на ВЛК , незалежно від місця їхнього військового обліку.

Що робити, якщо примушують пройти медогляд

Фахівці права пояснюють, що районний ТЦК має законне право направляти військовозобов’язаних на медкомісію для визначення придатності до служби. Відмова від проходження медичного огляду вважається порушенням з боку громадянина. Однак будь-які неправомірні дії представників ТЦК, такі як затримання, застосування сили чи примусове направлення , є незаконними й потребують відповідної юридичної оцінки та реагування.

Юристи радять у випадку примусового направлення на ВЛК:

Вимагати складення протоколу про вчинення адміністративного затримання.

Якщо відбувається незаконне затримання, звернутись до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення представниками ТЦК та СП.

Вимагати складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення за ст.210-1 КУпАП.

Зареєструвати скаргу на гарячій лінії Міністерства оборони.

Раніше "Телеграф" писав, кому точно не потрібно проходити ВЛК у грудні. Не можуть направити на медогляд невійськовозобов'язаних чоловіків.