Что делать, если вас принудительно направляют на ВВК

Отказаться от медкомиссии без последствий нельзя

Территориальные центры комплектования (ТЦК) занимаются исключительно оповещением, направлением на медосмотр и организацией призыва. Однако представители ТЦК не могут задерживать или ограничивать свободу граждан.

Об этом рассказали юристы адвокатской компании "INSEININ". Специалисты объяснили, как поступать в случае, если военнообязанный сталкивается с принудительным направлением на военно-врачебную комиссию (ВВК) или даже незаконным задержанием в военкомате.

"Довольно часто возникают случаи, когда работники ТЦК принудительно направляют на прохождение ВВК военнообязанных лиц. В случае отказа проходить медицинское освидетельствование, военнообязанного задерживают в помещении ТЦК и не выпускают под ультиматумом "или проходишь ВВК, или будешь находиться здесь"" — рассказывают юристы.

Правоведы отмечают, что на задержание и доставку граждан уполномочены только правоохранительные органы, например полиция.

Однако ТЦК имеет право выдавать направление на прохождение ВВК, что обязательно для военнообязанных. Отказ проходить медицинское освидетельствование влечет административную ответственность .

Не могут направить на ВВК во время военного положения:

мужчин, состоящих на учете как призывники (до 25 лет);

людей, исключенных из воинского учета (после 60 лет);

мужчин, признанных непригодными к службе с исключением из воинского учета (по состоянию здоровья).

Юристы подчеркивают, что любой ТЦК на территории Украины имеет право направлять военнообязанных на ВВК независимо от места их воинского учета.

Что делать, если заставляют пройти медосмотр

Специалисты права объясняют, что районный ТЦК имеет законное право направлять военнообязанных на медкомиссию для определения пригодности к службе. Отказ от прохождения медицинского осмотра считается нарушением гражданина. Однако любые неправомерные действия представителей ТЦК такие, как задержание, применение силы или принудительное направление , являются незаконными и требуют соответствующей юридической оценки и реагирования.

Юристы советуют в случае принудительного направления на ВВК:

Требовать составление протокола о совершении административного задержания.

Если происходит незаконное задержание, обратиться в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления представителями ТЦК и СП.

Требовать составления протокола о совершении административного правонарушения по ст.210-1 КУоАП.

Зарегистрировать жалобу по горячей линии Министерства обороны.

Ранее "Телеграф" писал, кому точно не нужно проходить ВВК в декабре. Не могут направить на медосмотр невоеннообязанных мужчин.